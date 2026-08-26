Afonso protagoniza momento inesperado durante a Prova e, logo depois, Sara volta a incendiar a Casa

No Big Brother Verão, durante a prova semanal, Afonso deixou escapar bastante líquido e os colegas não perderam a oportunidade para comentar isto. De seguida, começam as negociações de quem substitui quem e Sara envolve-se em mais uma discussão. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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