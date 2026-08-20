Afonso recebe convites para a festa, mas recusa ir. E quem fica com ele vê tudo na sala

No Big Brother Verão, como Líder, Afonso recebe os convites para a festa, porém devido à discussão com Sara, não já com cabeça para tal. Quem acaba por ir à festa é Tatiana, Raquel, Nuno e Sara. Enquanto se vestem, João vê e afirma que “nem quer ver” pois adorava ter ido à festa. O Big Brother atiça João a comprar a sua entrada na festa, mas o concorrente acaba por não ceder então, o Anfitrião acaba por projetar no plasma e Ana Luísa comenta que na festa Raquel não tem dor de costas. Já sem imagem no plasma, Vanessa comenta que um grupo foi à festa, Afonso pede que não comecem com isso.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?