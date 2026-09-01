No “Dois às 10”, recebemos Afonso, o 12.º expulso do “Big Brother Verão”, que deixou a casa no passado domingo, a apenas uma semana da grande final.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Afonso revela com quem se encontrou após sair do “Big Brother Verão”: “Estivemos juntos”
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
08:00
Afonso revela com quem se encontrou após sair do “Big Brother Verão”: “Estivemos juntos”
Hoje às 11:40
03:59
Mensagem de Raquel para Nuno deixa a casa boquiaberta: «Mentiroso»
Há 23 min
04:13
Sara acaba em lágrimas ao ouvir as palavras dos colegas
Há 30 min
04:24
Almoço na casa não acaba da melhor forma e concorrentes não deixam nada por dizer
Há 34 min
04:29
Emoção sem fim- Ana Luísa entra na máquina do tempo e recorda o filho
Há 39 min
01:35
Durante a manhã, João é surpreendido com audio do melhor amigo. Eis o resultado
Há 52 min
04:12
Mimos! Sara fica lavada em lágrimas e Nuno consola-a
Há 1h e 17min
05:15
Joana faz pedido a Sara: «Confia em ti!»
Há 1h e 27min
04:06
Joana manda mensagem para dentro da casa e João reage: «Tens de falar com a Cristina Ferreira»
Há 1h e 55min
03:28
Boris recebe mensagem inesperada e a sua reação é imperdível
Há 2h e 15min
04:59
Lágrimas! Ana Luísa emociona-se ao falar sobre o filho
Há 2h e 22min
04:52
«Porque é que estou a sentir isto assim?»: Conversa intíma entre Sara e Nuno dá que falar
Há 3h e 1min
06:32
Amor no ar? Sara e Nuno trocam picardias no jardim
Há 3h e 49min
10:48
Desgosto com Nuno? Boris lança aviso: «Acho que a Sara se poderá desiludir…»
Hoje às 13:49
05:24
Nuno e Sara admitem que vão sentir falta um do outro. E estas foram as reações
Hoje às 13:25
11:19
«Com quem não pretendo voltar a cruzar-me?»: A resposta de alguns concorrentes pode surpreendê-lo
Hoje às 13:23