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Afonso tenta desculpar-se a Sara, mas deixa-a em lágrimas: «Não fales mais, por favor»

No Big Brother Verão, Sara confessa que se sentiu humilhada quando Afonso falou da situação dos cabelos no ralo. Afonso assume que usou esse exemplo para validar o seu ponto sobre Sara não ouvir os colegas e Sara responde que nunca desceu tão baixo para validar um argumento. Afonso partilha que também se sentiu rebaixado, quando a colega apontou que ele era perigoso e que mais valia estar calado. Os dois continuam a discutir até que Sara, em lágrimas, pede o Líder para afastar-se e para parar de falar. Depois, Tatiana afirma que Afonso não se justificou bem e Afonso responde que Sara também não esteve nada bem e que tem de assumir que não esteve bem. No Jardim, Sara chora nos braços de Nuno.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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