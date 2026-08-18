Afonso toma decisão inesperada para não ficar com Tatiana nas tarefas

Afonso ficou responsável pela divisão das tarefas e, durante a organização, os colegas acabaram por considerar que o mais lógico seria fazer dupla com Tatiana.

Ao perceber a situação, Afonso decidiu trocar de posição com Nuno e explicou a sua decisão de forma direta: não “está para isso”.

Mais tarde, Afonso pediu desculpa a Nuno pela troca, mas manteve a sua posição. O concorrente reforçou que fazer dupla com Tatiana seria “um massacre”, deixando clara a vontade de evitar uma nova situação de tensão entre os dois.