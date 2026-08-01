"Agora é que vou entrar na autoestrada do jogo": Ana Luísa deixa aviso a Ventura

No Big Brother Verão, Ana Luísa mostrou-se determinada numa conversa com Ventura e garantiu que está pronta para mudar o rumo da sua participação.
A concorrente admitiu que, ao longo da experiência, esteve muitas vezes sozinha dentro da casa, mas acredita que a partir de agora tudo será diferente. "Agora é que vou entrar na autoestrada do jogo", afirmou, deixando claro que pretende assumir uma postura mais ativa.
As palavras de Ana Luísa surgem numa altura em que o jogo entra numa fase decisiva, prometendo uma concorrente mais interventiva nas próximas semanas.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18