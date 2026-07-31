"Ainda não vi jogo nenhum": Vanessa deixa Tatiana sem resposta no almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, o almoço dos nomeados ficou marcado por uma troca de opiniões entre Vanessa e Tatiana.
Depois de Tatiana falar sobre o seu percurso na casa, Vanessa confessou que tem uma visão completamente diferente. Apesar de admitir que a sua opinião "não é consensual", Vanessa garantiu que, até ao momento, ainda não conseguiu ver qualquer estratégia de jogo por parte de Tatiana, nem o lado pessoal que a concorrente diz ter mostrado ao longo da experiência.
Segundo Tatiana, as declarações da colega mostram que ela não consegue ver o seu jogo e, até certo ponto, isso até é positivo.