Alexandra Ferreira arrasa Jéssica Maria: «Continua a mesma sonsinha»

No Big Brother All Stars, Joana Diniz quebra o silêncio e reage pela primeira vez à entrada de Jéssica Maria e à reação de Sónia Jesus, que tanto deu que falar. Minutos depois, Alexandra Ferreira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, edição na qual Jéssica também entrou, e atual comentadora da TVI, fez duras críticas à postura da "Barbie dos reality shows".

Fique a par de tudo:

Jéssica Gomes e Diogo Marcelino são os novos concorrentes a entrar na Casa do Big Brother All Stars. As entradas foram comentadas por Helena Isabel e Teresa, que reagiram à chegada dos novos colegas.

Ao ver Diogo Marcelino, Teresa não escondeu a sua reação e atirou: «Outra vez arroz».

Já no Confessionário, Jéssica Gomes falou sobre Sónia e garantiu não ter nada contra a concorrente. Ainda assim, assumiu que considera positivo ter alguém dentro da Casa que possa «ir contra ela».

No Jardim, David Diamond tentou perceber qual é a ligação entre Sónia e Jéssica Gomes. Contudo, a nova concorrente manteve o mistério e não revelou pormenores sobre a relação entre as duas.