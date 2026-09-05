Alexandra Ferreira faz revelação inédita sobre Big Brother All Stars: «Fui convidada para entrar»

No Em Família, revelamos quem são as duas novas comentadoras do Big Brother All Stars: Cristiana Jesus e Alexandra Ferreira. Alexandra, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, contou em direto que foi convidada para entrar, mas explica o porquê de ter recusado.

O Big Brother All Stars estreia a 6 de setembro na TVI, com Maria Botelho Moniz na apresentação. A edição especial, que assinala os 26 anos do reality show em Portugal, vai reunir sete vencedores de edições anteriores e alguns finalistas, colocando-os numa disputa pelo título de “melhor dos melhores”. O programa terá novas regras, poderes inéditos e dinâmicas diferentes, obrigando os concorrentes a adaptar as suas estratégias apesar da experiência que já têm no formato.