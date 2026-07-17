Aliança com Joana em risco? Tatiana chora abraçada a Sara e desabafa sobre a colega

No Big Brother Verão, na Casa da Avó, Tatiana chora abraçada a Sara e diz-lhe que Joana quebrou a amizade das duas e a consequente aliança. Tatiana confessa que está de consciência tranquila, pois defendeu a colega, mas partilha que está magoada e não esperava isto. Tatiana refere que com estas atitudes é que vai ver quem é realmente verdadeiro. Sara afirma que Tatiana é que tem protegido e vai enterrar-se.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16