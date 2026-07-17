No Big Brother Verão, Tatiana diz a Sara que vai quebrar a sua aliança com Ana Luísa e Sara partilha que a colega na Casa da Avó já teceu inúmeros comentários a seu respeito. Tatiana afirma que a sua presença incomoda muito Ana Luísa. Tatiana partilha que se sente traída e não tem dúvidas, não vai continuar uma aliança em quem lhe espeta facadas. Por outro lado, Boris pergunta a Joana como é que ela está pois sente-a em baixo. Enquanto Joana fala, Ana Luísa aparece e questiona o que aconteceu pois ns zumzuns de que a Tatiana anda a falar em facadas, e pensa ser para si. Momentos depois, Tatiana e Joana tem uma conversa sincera onde optam por quebrar a aliança criada entre as duas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Alianças em risco: Tatiana rompe com Ana Luísa e Joana e o inesperado acontece
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:21
Alianças em risco: Tatiana rompe com Ana Luísa e Joana e o inesperado acontece
Há 3h e 56min
04:44
A ferver! Vanessa defende Raquel e ataca Sara e Joaquim: «Ela a chorar baba e ranho e vocês a rir»
Há 14 min
03:15
«Não vejo verdade na Raquel»: Sara entra em defesa de Nuno e mostra o seu apoio
Há 20 min
03:15
João Ventura explode sobre Nuno e Raquel: «Têm de respirar um bocadinho»
Há 20 min
02:52
«Preparada para tudo»: Nuno arrasa jogo de Raquel e avião é chamado ao barulho
Há 24 min
02:52
Confronto aceso! Eis as palavras de Nuno que Raquel não esquece: «Eu já te topei»
Há 24 min
06:16
Enquanto Maria Botelho Moniz fala, Raquel não contem as lágrimas: «Não quero qualquer tipo de contacto»
Há 26 min
04:20
Em lágrimas, Raquel reage a palavras de Nuno: «Os portugueses sabem aquilo que eu sou»
Há 32 min
04:20
Nuno fala sobre parte mais difícil de conviver com Raquel e desabafa :«Isto aqui não é um vale tudo»
Há 33 min
03:12
«Complicado»: Pedro não deixa nada por dizer sobre o que une Raquel e Nuno
Há 37 min
10:02
Sentimento recíproco? Miguel e Mariana Sá "deixam tudo em pratos limpos" sobre o que os une
Há 58 min
07:46
Mariana Sá faz confissão a Miguel: «Só tenho certeza do agora. Quero…»
Há 1h e 0min
04:02
Joaquim no centro das atenções: Críticas, teatro e reação irónica de Vanessa
Há 3h e 8min
03:23
«Namoramos ou não?»: Miguel e Mariana Sá têm a derradeira conversa
Há 3h e 32min
04:19
«Nunca fui tratada assim na vida»: Raquel não perdoa Nuno e o concorrente impõe-se. Veja o resumo dos últimos acontecimentos
Há 3h e 40min
05:58
Mariana chama 'Estúpido' a Joaquim e discussão Explode na casa do Big Brother Verão
Hoje às 18:26