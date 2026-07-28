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Almoço do Líder aquece! Sara acusa Joana de alimentar a polémica e Tatiana faz esclarecimento

No Almoço do Líder, Sara convida Boris, Nuno e Tatiana para se juntarem a si. A conversa acaba por centrar-se nos alegados boatos dos últimos dias.

Tatiana esclarece que nunca lançou um boato, defendendo que apenas fez uma suposição. Sara acredita que o tema nunca teria ganho dimensão se Joana não o tivesse trazido para cima da mesa e acusa a concorrente de o fazer "para meter fogo no parquinho".

Boris admite ter ficado magoado com toda a situação e Tatiana mostra compreender o seu sentimento.

Já Nuno garante que Joana teria muitas razões para o nomear, mas confessa que ficou surpreendido com a justificação apresentada.

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