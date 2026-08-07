Almoço dos nomeados "levantou o véu" a um assunto sensível para Mariana Sá

No Big Brother Verão, durante o almoço dos nomeados, Mariana Sá explicou o porquê de se meter sempre que falam para Miguel e explicou que sempre que foram contra ele mencionaram o seu nome. A concorrente explica que esse tema é sensível para si.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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