Almoço na casa não acaba da melhor forma e concorrentes não deixam nada por dizer

No Big Brother Verão, no último almoço do Líder, Ana Luísa convidou o João, o Boris e a Vanessa. Boris sugere fazerem um brinde à última liderança da “mulher do Survivor”. No Exterior, Sara comenta que nem ela nem o Nuno vão ao almoço e ele diz que não, até porque o salmão vai saber pela vida. Ana lê o cartão “quem andou de reboque” e escolhe Boris por se dar bem com todos os colegas e o lesado responde que “reboque” é uma palavra pesada. João aponta o nome de Nuno e Vanessa concorda. A concorrente acrescenta que Nuno primeiro teve a história com Raquel, depois com Sara, e foi só isso.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18
Acompanhe tudo, ao minuto aqui