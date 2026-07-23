Alta tensão! Boris explode com Sara por causa da tarefa semanal e ela acaba em lágrimas

No Diário do Big Brother Verão, depois da festa, o Big Brother volta a iniciar a Prova Semanal e tanto Boris como Sara saem a correr para fazer a mesma. Pouco tempo depois, Sara começa a pedir para trocar porque está a doer-lhe os braços. Boris passa-se e tem uma picardia com Sara. Os dois cruzam-se à entrada da Casa e Sara afirma que o colega está a ser injusto e acrescenta "já me estou a passar da cabeça com esta gente, por causa da prova". Íris pede para trocar porque tem de ir à Casa de Banho, Boris vai chamá-la e os dois voltam a entrar em bate-boca. Boris afirma que Sara nunca fez esforçou em provas semanais porque não gosta de exercício físico. A concorrente diz que o colega não a conhece, mas Boris refuta e afirma "dá para ver, dá para ver que não gostas de exercício físico". Sara pergunta onde dá para ver isso e Boris atira "se fizesses exercício físico regularmente, não estavas como estás". Sara começa a chorar e Miguel ao ver a colega diz "não estavas capaz não vinhas" e Sara manda-o calar. Joaquim ao ver o estado em que Sara está, substitui a colega que se isola-se no baloiço a chorar.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui