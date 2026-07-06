Amigos de Tatiana recordam os momentos mais marcantes da vida da concorrente

No Big Brother Verão, os dois amigos mais próximos da Tatiana, entre eles uma amiga de há 25 anos, traçam um retrato íntimo da concorrente. Garantem que a imagem mais reservada que tem mostrado resulta de um mecanismo de defesa e recordam os momentos mais marcantes da sua vida, acreditando que o programa poderá revelar a sua verdadeira essência.