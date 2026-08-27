Amizade com Boris por um fio: Vanessa em lágrimas!

No Big Brother Verão, Boris e Vanessa decidem afastar-se. Após o especial de ontem, Vanessa acaba a chorar compulsivamente. Uma amizade muito próxima entre os dois concorrentes, que neste momento está por um fio. Afonso, Ventura e Ana Luísa juntam-se à concorrente para a apoiar e o momento acaba por se desenrolar numa conversa sobre vários temas, nomeadamente má-língua sobre Nuno. Ventura chega a apelidá-lo de “sonso”. Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18