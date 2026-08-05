Amizade em risco? Sara fica incrédula com atitude de Tatiana: «Se fosse minha amiga...»

No Big Brother Verão, depois da entrega dos Óscars, Sara desabafa com Mariana Sá sobre o que soube dinâmica. Sá conta a postura de Tatiana, durante a discussão de Sara com Boris, semanas atrás. Sara partilha que ficou magoada por Tatiana não ter ido apoiá-la. Sá afirma que Tatiana não é uma pessoa de confiança e “faz tudo para jogo”. Boris vai ao encontro de Sara e abraça-a. O concorrente justifica-se e caracteriza Tatiana com “ganda falsa”. Na Piscina, Mariana diz que Tatiana gosta de fogo no parquinho.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16