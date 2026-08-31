Amizade entre Nuno e Boris é posta em causa durante a Cadeira Quente

Durante a Cadeira Quente, Sara sai em defesa de Nuno quando é colocada em causa a amizade entre o concorrente e Boris. A concorrente destaca que Nuno se posiciona e defende as suas amizades.

Nuno, por sua vez, garante que sabe, tal como Boris, a amizade que têm e não considera necessário prová-la perante os restantes concorrentes.

Boris reconhece que Nuno nunca jogou diretamente consigo, mas garante que isso não significa que vá deixar de ser seu amigo. Ainda assim, admite sentir «mais proteção» por parte de Vanessa e João Ventura.