Amizade instável. Tatiana e Sara entram em despique: «Ainda não me conseguiste explicar...»

No Big Brother Verão, Tatiana coloca Boris no primeiro lugar no ranking da manipulação pois fez com que todos os colegas gostassem dele para não ser nomeado. O lesado percebe o ponto, mas afirma que o fez de forma pura. Em terceiro lugar, Tatiana coloca Sara e justifica-se com o afastamento na semana da liderança de Sara. A colega não concorda e diz, de forma irónica, que agora é que Tatiana viu isso.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?