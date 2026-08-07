Amizade por conveniência? Nuno chama a atenção para reconciliação de João com Tatiana: «É básico»

No Big Brother Verão, Nuno e João Ventura trocam acusações durante dinâmica. No Especial, os concorrentes reagiram às imagens polémicas. Logo a seguir, Nuno acusa o colega de se ter aproximado de Tatiana apenas para “ter jogo”.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16