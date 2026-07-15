Amor com "pernas para andar"? Raquel e Nuno têm conversa franca sobre a relação que os une. E a conclusão é inesperada

No Big Brother Verão, Nuno e Raquel tiveram um pequeno-almoço especial, prémio do Líder. Entre trocas de galanteios, Raquel confrontou-o sobre momentos em que sentiu estar a "ser jogada", como o caso da última bolacha, em que ele não a defendeu. Após a conversa, Nuno assumiu que não sente uma verdadeira identificação com a forma de ser de Raquel e que talvez seja melhor seguirem apenas como amigos, algo que ela aceitou, destacando o valor das amizades genuínas.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16