Amor em risco? Mariana Sá confronta Miguel: «Pareces-me mais frio»

No Big Brother Verão, Mariana confronta Miguel por o achar estranho, distante e frio nos últimos tempos. Miguel rejeita a acusação, dizendo que a colega "está doida" e sublinhando que ela pode dizer isso de qualquer pessoa, menos dele. Na tentativa de desmontar a tensão, avança para lhe dar um beijo, mas Mariana afasta-se e evita o gesto.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.