Amor em risco? Mariana Sá confronta Miguel: «Pareces-me mais frio»

No Big Brother Verão, Mariana confronta Miguel por o achar estranho, distante e frio nos últimos tempos. Miguel rejeita a acusação, dizendo que a colega "está doida" e sublinhando que ela pode dizer isso de qualquer pessoa, menos dele. Na tentativa de desmontar a tensão, avança para lhe dar um beijo, mas Mariana afasta-se e evita o gesto.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18