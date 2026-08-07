Amor-ódio? Sara e Tatiana não se entendem e a conversa sobe de tom

No Big Brother Verão, Sara e Tatiana tentam ter uma conversa para se resolverem depois de Sara se recusar a participar nas tarefas domésticas, mas não corre como esperado. Tatiana refere que Sara se junta com pessoas que não gostam dela e pede-lhe que não faça isso. As duas continuam a acusar-se muituamente.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16