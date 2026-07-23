Ana Luísa acusa Joaquim: «Há ali um distúrbio qualquer»

No Diário do Big Brother Verão, depois do Especial, na Casa da Avó, João diz que está a dar-lhe muito gosto ver alguns colegas a enterrarem-se. Vanessa diz que não sabe com o que contar com Joaquim, mas com Sara, apesar dos seus defeitos, sabe exatamente com o que contar. Joana reforça que estarem sempre a irem todos contra Joaquim. Joana comenta que Miguel não deve ser assim tão invisível pois a primeira VT que Tatiana aparece a falar nas costas é dele. Ana Luísa afirma que Joaquim deve ter um distúrbio qualquer, porque se ele não estivesse a ser filmado ele "lançava palavras ofensivas". Afonso diz que gosta de Joaquim e Mariana repreende-o ao pedir para parar de gostar de toda a gente.
Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18