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Ana Luísa acusa Tatiana: «É a líder de uma seita e tem discípulos»

No Diário do Big Brother Verão, Depois da dinâmica das compotas, na Casa da Avó, João afirma que Tatiana é muito inteligente porque não tem nenhuma casca de banana. Ana Luísa diz que Tatiana passa pelos pingos da chuva. Vanessa comenta quando se deixa de dar o que Tatiana quer já não fazem falta. Joana diz que em certo ponto deve ter um bom jogo de confessionário, mas Vanessa "não compra isso". Na Piscina, Tatiana diz que não pode entregar tudo, porque depois perde a graça.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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