Ana Luísa critica Miguel e acusa-o de estar «perdido» na Casa e de ser «mimado»

No Big Brother Verão, depois da Distribuição das Tarefas, Ana Luísa conversou com João Ventura sobre a reação de Miguel e mostrou-se desagradada com a postura do colega.

Ana recordou que, no momento em questão, estava precisamente a falar bem de Miguel. João confessou também não ter gostado da atitude do concorrente e classificou-o como «bruta montes».

A concorrente considerou que Miguel não tinha necessidade de falar daquela forma, sublinhando que também não trata ninguém assim. Ventura foi ainda mais longe e afirmou que Miguel é «mimado».

Mais tarde, Ana Luísa partilhou uma nova opinião sobre o colega e considerou que Miguel «anda perdido» desde que Mariana Sá saiu da Casa.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17