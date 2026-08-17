Ana Luísa critica os colegas e é alvo de debate: «Tem medo de ser incisiva»

Ana Luísa posicionou-se no número 10, na linha de fogo, e a escolha é tema de conversa na cadeira quente. A concorrente revela ter ficado descontente desde o início com a posição atribuída e admite ter sentido falta de bom senso.
João Ventura discorda desta leitura e considera que Ana Luísa não foi suficientemente incisiva perante a situação. Sara partilha da mesma opinião e acusa a concorrente de não ter mostrado força para o embate, lembrando que poderia ter nomeado alguém para trocar de posição consigo. Sara admite ainda que teria colocado Ana Luísa no número 7.
Mais tarde, Big Brother questiona Vanessa sobre quem colocaria no número 10. A concorrente escolhe Miguel e coloca Nuno no nono lugar. Nuno surpreende ao questionar Vanessa sobre a coerência da escolha, uma vez que foi ela quem nomeou Boris para ficar «na sombra».
Tatiana elogia a intervenção de Nuno e considera a pergunta pertinente. Vanessa acaba por admitir que se baralhou.