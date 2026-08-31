Ana Luísa desabafa sobre saudades da família antes da gala

Antes da gala, Ana Luísa desabafa com João Ventura sobre as saudades que sente da família. A concorrente confessa que nunca esteve tanto tempo afastada das «4 pessoas que mais ama» e admite que não se preparou para ficar longe delas durante mais de dois meses.

Apesar das saudades, Ana Luísa assume estar «mais do que realizada» com a experiência no programa. João Ventura, por sua vez, destaca a importância da participação da concorrente no Big Brother Verão, considerando que a sua presença ajuda a contrariar a ideia de que «a vida acaba aos 50 anos».

