Ana Luísa desfaz-se em lágrimas ao ser surpreendida com mensagem da filha

No Big Brother Verão, Ana Luísa é surpreendida com um áudio da filha e fica em lágrimas emocionada. João realça que a filha de Ana tem uma voz muito bonita. Seguiu-se Boris que acordou com um áudio da sua mulher, Sara. No Confessionário, partilha que adorou e que foi a melhor maneira de acordar.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18