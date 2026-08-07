Ana Luísa é uma eterna incompreendida? Prova semanal gera discórdia

Ana Luísa é escolhida por Sara, Boris e Miguel como a pessoa menos empenhada na prova por ter o cargo menos exigente. Sara entra em defesa da colega e Ana Luísa, que parecia compreende as justificações, acaba por cansa-se de ser o alvo dos colegas. Mariana afirma que Ana se mostra exaltada apenas com Miguel. A colega acha Miguel frio, na forma como lhe fala.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16