Ana Luísa esforçou-se menos que os colegas na prova semanal? Eis as opiniões

No Big Brother Verão, Ana Luísa é acusada por alguns colegas de ter sido a concorrente que menos se esforçou na tarefa semanal. Boris é dos concorrentes que mais deu a sua opinião em relação a este assunto e assume considerar que, devido à sua função na tarefa, foi a concorrente que menos se esforçou. Contudo, esse é o único motivo pelo qual foi considerada a concorrente que menos se esforçou.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16