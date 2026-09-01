Ana Luísa fala da filha sem imaginar a surpresa que a esperava: reação é de cortar o coração

No Big Brother Verão, Ana Luísa está na cozinha à conversa com Ventura e, por coincidência, conversam sobre a filha de Ana. Sem estar à espera, a concorrente fica boquiaberta ao ser surpreendida com uma mensagem da filha. Ana Luísa fica rapidamente emocionada, mas a emoção também não escapa a Ventura. Veja o momento.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18