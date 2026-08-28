Ana Luísa faz previsão para a gala e enaltece este concorrente: «Faz mais falta que os outros»

No Big Brother Verão, Ana Luísa conversa com João Ventura e teme a saída de Boris do programa. A concorrente fala na possibilidade de ser o concorrente expulso na próxima gala e refere que do leque de nomeados, é quem faz mais falta.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui