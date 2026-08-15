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Ana Luísa fica em prantos após o confronto com Raquel. E recebe apoio da maior antagonista

No Big Brother Verão, o Big Brother reúne os concorrentes no jardim para um "lanche", porém cada bolacha esconde perguntas que têm de ser respondidas. A Vanessa escolhe a Raquel como a concorrente que “parece mais doce por fora e mais amarga por dentro” e, apesar da concorrente discordar, a verdade é que a opinião é partilhada por mais companheiros de casa. A Ana Luísa refere que a Raquel exterioriza ser “doce”, mas confessa que tem dificuldade a falar com ela. A Raquel diz que sensibilidade é diferente de fragilidade e acrescenta que tem uma “calma especial” para Ana Luísa. A concorrente fica mal e é Tatiana quem a apoia.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

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