Ana Luísa não cala a revolta com a falta de empenho dos concorrentes. E esta é a reação

No Big Brother Verão, na Cozinha, Ana questiona se a ajudante de cozinha não trata da loiça nem do lixo. O João responde que só vinha cozinhar se estivesse sozinho e pede que ninguém o pique. Ana assume que irá ajudar Ventura, mas o colega insiste que não precisa. No Confessionário, Ana Luisa diz não admitir que alguém não queira fazer as suas funções. No sofá, junto ao Quarto, Tatiana fala sozinha e Afonso assiste. Tatiana assume que não voltará por os pés na Cozinha e acrescenta que lhe custa ver toda a gente a cair em cima de Sara. No Confessionario, Afonso afirma que a colega viu Ventura a aparecer numa VT e estava a tentar fazer o mesmo. Na Mesa de Refeiçoes, Ana e Vanessa continuam a criticar Sara.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16