Ana Luísa não duvida da "força" de João Ventura mas o concorrente afirma o contrário: «O perfil de vencedor...»

No Big Brother Verão, João Ventura e Ana Luísa falam sobre a força que cada um pode ter junto do público. A concorrente não duvida que o colega vá chegar à final do programa. Por outro lado, João Ventura considera que o perfil de vencedor de reality show enquandra-se melhor com a Ana Luísa.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17