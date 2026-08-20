Ana Luísa sobre Raquel: «Eu oiço, oiço e não percebo nada»

No Big Brother Verão, Vanessa relembra que Nuno e Sara têm vindo a afastar-se de Boris. Ana Luísa comenta que ontem teve de se segurar para não ir abraçar Raquel durante o Especial pois a colega estava a chorar. Porém, acrescenta que a concorrente depois começa a dizer "coisas e coisas e eu não percebo nada". Vanessa muda de tema e afirma que Sara está farta de Tatiana e que quando chegarem lá fora, Sara não vai dirigir mais a palavra a Tatiana.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?