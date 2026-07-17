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Anos depois, ex-concorrente do “Secret Story” está de volta. E a nova profissão vai deixá-lo de boca aberta

No “Dois às 10”, recordamos um antigo concorrente do “Secret Story” que marcou o programa: João Jesus. Ainda se lembra dele? Descubra o que mudou na sua vida desde a participação no reality show, como evoluiu ao longo dos anos e o que anda a fazer atualmente.

  • Dois às 10
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