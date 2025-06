Anuska, irmã de Iury Mellany, diagnosticada com problema de saúde: «Apanhei um susto muito grande»

No «Dois às 10», Anuska Marques partilhou a sua jornada após o diagnóstico de hipotireoidismo e o consequente aumento de peso. Sentindo-se desconfortável com a sua imagem, a ex-concorrente do Big Brother recorreu à cirurgia plástica para recuperar a confiança. Anuska descreveu o impacto emocional do ganho de peso, como a desmotivação e a dificuldade em se aceitar. Cláudio Ramos comparou a situação de Anuska com a de uma senhora que visitou o programa, que também sofreu com os sintomas da doença. Anuska detalhou as suas tentativas frustradas de emagrecer através de dieta, antes de descobrir que o problema era a tiroide. Saiba mais em TVI Player