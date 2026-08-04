No Big Brother Verão, ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece: o concorrente canta para a colega. A música escolhida é uma autêntica declaração de amor: «Na vida podem existir milhares mas nenhuma vai ser como você».
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16