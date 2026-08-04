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Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

No Big Brother Verão, ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece: o concorrente canta para a colega. A música escolhida é uma autêntica declaração de amor: «Na vida podem existir milhares mas nenhuma vai ser como você».

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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