No "Dois às 10", em chamada, Ariana explica o que a levou ao hospital.
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Ao telefone, Ariana explica o que a levou ao hospital: “Acordo no chão toda rebentada da cara”
- Dois às 10
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Ao telefone, Ariana explica o que a levou ao hospital: “Acordo no chão toda rebentada da cara”
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