VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ao ver imagens com Boris, Vanessa começa a chorar em pleno direto

No Big Brother Verão, esta manhã, Boris questiona Vanessa que se ela tem a camisola preta dele vestida e ela diz que não. Boris procura pela sua camisola e nada. Depois, Boris apercebe-se que ela tem a sua camisola vestida e a colega tira rapidamente. Já na Cozinha, Vanessa confessa que depois do que aconteceu claramente que a relação deles teve de mudar para se protegerem. Boris mostra-se triste pelo que aconteceu até porque não viu maldade nenhuma nas coisas que fizeram. Vanessa afirma que foi falha deles e Boris confirmou. Durante o Especial, Vanessa chora ao ver as imagens.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:45

«A minha família primeiro» Boris coloca "ponto final" na troca de carícias com Vanessa

22:53 Ontem
04:15

Boris e Vanessa decidem afastar-se e a concorrente fica a chorar compulsivamente

22:40 Ontem
04:14

Vanessa em lágrimas. E o motivo é a relação com Boris: «Chegar a este ponto...»

22:31 Ontem
03:33

Nuno acusa Vanessa de ser falsa e leva resposta: «Como tu...»

22:21 Ontem
02:15

Todos contra um? Tatiana afima sentir-se "sozinha" no programa e gera reações

22:13 Ontem
06:25

Entre gritos e acusações, João Ventura e Tatiana colocam um ponto final na amizade

22:11 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Cátia Palhinha reaparece com nova profissão. E ninguém estava à espera disto

Ontem às 14:17

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Ontem às 14:15

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36
Ver Mais

Notícias

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Solteiro e focado no ginásio. Afonso Leitão surge com mais músculos em partilha inacreditável

Ontem às 19:18

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36

O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava

Ontem às 16:32
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Solteiro e focado no ginásio. Afonso Leitão surge com mais músculos em partilha inacreditável

Ontem às 19:18

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava

Ontem às 16:32

Ainda utiliza hijab? Daniela Ventura surge irreconhecível e com novo estilo após participação no Big Brother 2024

Ontem às 16:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Ontem às 15:50

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Ontem às 14:15

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Ontem às 12:09

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Ontem às 10:43
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após ausência, Marcia Soares revela problema de saúde: "Dói mesmo muito"

Ontem às 16:28

"Pela primeira vez": Marcia Soares surpreende fãs com novidade!

Ontem às 09:28

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

24 ago, 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

24 ago, 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

24 ago, 16:34
Ver Mais Outros Sites