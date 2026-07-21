Apaixonada por Afonso? Íris confessa tudo a Raquel e a colega encoraja-a

No Big Brother Verão, Íris desabafa com Raquel sobre a forma como se sente ao lado de Afonso pois sente-se muito bem ao lado do colega. Íris comenta que Afonso já lhe disse que não consegue apaixona-se por ninguém Raquel pergunta se é Íris quem se pode apaixonar e este ri-se, respondendo “não faço mesmo ideia”, mas espera que não. Raquel pede para Íris “não remar contra a maré” e deixar-se levar.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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