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Apaixonado? Nuno fala sobre Sara: «Olho para ela ali a fumar e sinto ali…»

No Big Brother Verão, Nuno “abre o coração” no almoço especial. O concorrente deixou todos a rir à gargalhada com o comentário inesperado.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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