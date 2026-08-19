«Apita o comboio!»: Sara não gosta da atitude dos colegas

No Big Brother Verão, Afonso e João Ventura trocaram picardias com Sara, a seu ver. Segundo ela, o Líder está a tentar controlar a estratégia, mas não consegue controlar a dos portugueses. Sara é confrontada com as imagens no Especial e o momento gera debate.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?