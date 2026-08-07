Após afirmação de Nuno, Maria Botelho Moniz confronta João: «A Tatiana pode estar a jogar consigo»

No Big Brother Verão, Nuno e João Ventura trocam acusações durante dinâmica. No Especial, os concorrentes reagiram às imagens polémicas. Logo a seguir, Nuno acusa o colega de se ter aproximado de Tatiana apenas para “ter jogo”. Maria Botelho Moniz questionou diretamente o concorrente e a resposta deixou o ambiente tenso. Veja o momento aqui.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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