Após atitude inesperada, Francisco Monteiro confronta Miguel Vicente: «Mas eu venho representar a Teresa ou venho falar por mim próprio?»

No Big Brother All Stars, Miguel anuncia o almoço de líder e convida Diogo Cunha para o acompanhar. De seguida, convida também Teresa, mas esta recusa o convite. Ao sair, Monteiro comenta que Miguel vai certamente armar confusão, ao que Teresa responde que ele pode fazer o que entender. Mais tarde, o líder acaba por convidar Francisco para o lugar deixado vago pela colega. Já no restaurante, Miguel admite que a relação com Teresa dificilmente vai melhorar.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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