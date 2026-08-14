Após comentários do exterior, Sara fica em baixo. E estes foram os conselhos de Nuno

No Big Brother Verão, Sara passa por um momento de introspeção na cama, e Nuno nota-lhe o ar pensativo. A amiga explica que anda com a cabeça no exterior, especialmente desde a mensagem que Nuno recebeu do público na véspera, temendo que o público interprete a proximidade dos dois como interesse romântico da sua parte.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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