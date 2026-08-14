Após conflito sobre prova semanal, esta concorrente ameaça desistência

No Big Brother Verão, as reações ao fracasso da prova semanal não se fazem esperar. Raquel mostra-se "passada" com o resultado, e Miguel responde que deviam ter pensado nisso antes, o que dá origem a uma discussão entre os dois. Raquel acusa o colega de egoísmo, lembrando que, enquanto líder, não pensou nas compras para as próximas duas semanas. Já Ana Luísa fica visivelmente abalada e, no confessionário, não contém as lágrimas, confessando mesmo vontade de desistir do jogo.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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