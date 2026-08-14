VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Após conflito sobre prova semanal, esta concorrente ameaça desistência

No Big Brother Verão, as reações ao fracasso da prova semanal não se fazem esperar. Raquel mostra-se "passada" com o resultado, e Miguel responde que deviam ter pensado nisso antes, o que dá origem a uma discussão entre os dois. Raquel acusa o colega de egoísmo, lembrando que, enquanto líder, não pensou nas compras para as próximas duas semanas. Já Ana Luísa fica visivelmente abalada e, no confessionário, não contém as lágrimas, confessando mesmo vontade de desistir do jogo.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

04:56

Tensão no ar. Boris responde a derradeira pergunta: «A Tatiana pode ir andando?»

22:36
06:32

Nomeados vestem-se de Peixeiros e o momento é hilariante

22:30
05:03

Pazes à vista? Raquel e Ana Luísa abrem o coração porém não fica nada por dizer: «Flor de estufa»

22:25
06:37

A arder: Sara e João Ventura entram em bate-boca e elevam o tom

22:13
01:28

Emoção sem fim. Em lágrimas, João recebe notícia que deixa todos em êxtase: «Já nasceu»

22:05
02:27

«Não quero guerra com a miúda»: Em conversa com Sara, Ana Luísa abre o coração

21:21
Mais Vídeos

Mais Vistos

Luxo sem fim: Eva conquista o seu primeiro carro e o valor vai deixá-lo boquiaberto

Hoje às 15:27

Inédito. Enfermeira Catarina comenta o fim do seu relacionamento e envolve Rui Freitas: «Podem ter afetado...»

Hoje às 16:43

Filho de Ricky e Daniela já tem 18 anos. Veja como está crescido!

11 jul 2023, 14:53

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Hoje às 15:46

Fora da cerimónia? Dolores Aveiro quebra o silêncio sobre casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

12 ago, 21:42
Ver Mais

Notícias

Impressionante! Depois de participar em programa da TVI, esta cara conhecida perdeu 25kg em menos de um ano

Há 1h e 29min

Admirador? Cara da TVI faz declaração arrebatadora a Cinha Jardim e deixa tudo à vista

Hoje às 19:42

«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão

Hoje às 18:36

Venceu um reality show e acabou desalojado. Hoje, dá passo importante e surpreende tudo e todos: «Consegui!»

Hoje às 17:50

Inédito. Enfermeira Catarina comenta o fim do seu relacionamento e envolve Rui Freitas: «Podem ter afetado...»

Hoje às 16:43
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Impressionante! Depois de participar em programa da TVI, esta cara conhecida perdeu 25kg em menos de um ano

Há 1h e 29min

Cara conhecida perde 25 kg em menos de um ano. E estas fotos mostram o quanto está diferente

Há 1h e 34min

Admirador? Cara da TVI faz declaração arrebatadora a Cinha Jardim e deixa tudo à vista

Hoje às 19:42

«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão

Hoje às 18:36

Venceu um reality show e acabou desalojado. Hoje, dá passo importante e surpreende tudo e todos: «Consegui!»

Hoje às 17:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Hoje às 15:46
07:46

Escalou! João Ventura acusa Sara de o tratar mal e a concorrente explode

Hoje às 12:10

Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante

Hoje às 10:42
05:20

Olhos nos olhos, Raquel propõe a João Ventura um jogo de emoções. E o concorrente acaba em lágrimas

Ontem às 23:41
04:00

Sara e Nuno resolvem o mal entendido e a concorrente assume: «Fez-me lembrar o trauma do passado...»

Ontem às 23:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso elogia Cláudio Ramos: "Acho isso muito corajoso da parte dele"

Hoje às 15:04

Separado, Leandro elogia Marina Pereira: "Emocionalmente, ajudou-me muito"

Hoje às 11:25

Leandro confirma fim do noivado com Marina Pereira: "Seguimos caminhos diferentes"

Hoje às 11:01

Nunca a viu assim: Bárbara Parada revela novo corte de cabelo!

Hoje às 08:34

No hospital, Joana Diniz luta contra problema de saúde "maquiavélico"

Ontem às 18:59
Ver Mais Outros Sites